Amas de Casa reunió tres toneladas de víveres para negreireses sin recursos

A Barcala. Soledad de la Fuente, presidenta de las Amas de Casa de Negreira, se congratulaba por los resultado de la recogida de alimentos que, de la mano de los Servizos Sociais, serán repartidos a los vecinos más desfavorecidos de la capital barcalesa. Así, entre los 3.000 kg de víveres hay que destacar también los que entregaron los participantes en la Carreira do Turrón, varias decenas de bolsas que, junto a lo aportado en los supermercados y otros centros de recogida, engrosaron la cifra final. Asimismo, entre la elevada cifra alcanzada esta campaña navideña no se incluyó leche, debido a que la disponible tenía próxima su fecha de caducidad, y no era viable su almacenamiento hasta el reparto, que esperan empiece estos días. Además, hace apenas unos meses aún se entregaron unos 200 kilos de carne cedidos por Carnicerías Suso. M.M.