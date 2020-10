Ames facilita a Tecalis el regalo más natural: compost con bulbo

La celebración y los objetivos de un evento tan sobresaliente como la Semana Verde Europea, la EUGreenWeek, suponen un buen motivo para llamar a la puerta de su Ayuntamiento. Y esto, precisamente, es lo que hicieron los responsables de la empresa tecnológica Tecalis que, desde su sede en Novo Milladoiro, recabaron la colaboración del Concello de Ames para ofrecerle a sus empleados algún obsequio que ayudase en la conmemoración de ese foro internacional. Dicho y hecho. Desde la administración maiana les facilitaron un detalle tan vivo como ecológico: compost local más un bulbo del que brotarán flores de jacintos.

Según aporta la concejalía de Medio Ambiente, se prepararon unas bolsas con el sustrato elaborado a partir de los residuos de las cocinas y comedores escolares municipales más el citado bulbo y un folleto explicativo sobre la manera de sembrarlo y los cuidados requeridos por la planta. Cada uno de los 40 trabajadores de Tecalis recibieron dichos regalos.

No es, además, la primera vez que Tecalis, empresa que cuenta con sede en el polígono local y filiales en Madrid y California, propone acciones de este tipo que ayuden a la concienciación medioambiental o simplemente constituyan un pequeño detalle de agradecimiento a sus empleados por el empeño e implicación en los retos laborales que afrontan cada día. No en vano, la compañía cuenta con áreas específicas centradas en la “axilidade e felicidade para as familias”, y entre su ideario de desarrollo prima lo que denominan como “salario emocional”.

La respuesta de los empleados de la tecnológica a esta iniciativa se trasladó, asimismo, a las redes. “Mira, pode parecer unha bobada, pero estes detalliños realmente non o son, recórdanlle a un que forma parte dun todo”, “ademais gústame que usedes o compost do concello porque se obtén cos restos orgánicos dos comedores das escolas, así que as sobras da miña filla, probablemente alimenten o meu xacinto”, fueron algunos de los comentarios que se volcaron en la Red de redes.

A su vez, el edil de Medio Ambiente, Manuel Lens, aportaba que iniciativas como esta pueden ayudar mucho a la hora de crear conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio: “Estas accións que propón Tecalis poden parecer un asunto menor, pero é paso a paso como se conseguen as cousas; non podemos esquecer aquel pensamento de Petra Kelly que falaba do acerto de pensar en global mentres se actuaba en local, o que quere dicir que as accións pequenas son a base dos grandes cambios. Ogallá que moitas empresas sigan o seu exemplo. Para nós sempre é unha honra colaborar con eles e con todas aquelas empresas que nos suxiran cuestións semellantes”, explicaba al hilo.

Con apenas una década de bagaje, Tecalis se consolidó en un sector muy competitivo con proyectos de referencia y con una política laboral en la que prima el factor humano. La empresa presta servicio a otros negocios innovadores en la resolución de problemas tecnológicos, desarrollando soluciones de software para mejorar la experiencia del usuario y la automatización de los procesos digitales.

Está especializada en el desarrollo de páginas web y software empresarial a medida y, además ofrece soluciones integrales para el lanzamiento de proyectos web mediante campañas y estrategias de marketing digital. Hay que recordar que hace apenas unos meses, como consta en la primera imagen, esta compañía cedió gratuitamente una app para impulsar el comercio local mediante la gestión de las citas de la clientela que evitan colas y esperas.