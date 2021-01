Ames humaniza los viarios de Outeiro tras 20 años de olvido

El Concello de Ames da por terminadas las obras de pavimentación de los viarios del núcleo de Outeiro, en la parroquia que da nombre al municipio, con una inversión de 87.281 euros (IVA incluido). Las actuaciones fueron adjudicadas a la empresa Construcciónes Cernadas S.L, dentro del POS+ 2019.

A juicio del edil de Obras, que visitó la zona con el alcalde, se trata de “mellorar os interiores dos núcleos do noso concello e facelos máis accesibles e humanos é un dos obxectivos destas obras”, adelantando que su intención es ir actuando en el resto de carreteras de la capital maiana.

En concreto, las actuaciones en Outeiro incluyeron nueve trechos de 70x3,50; 20x5,00; 20x6,00; 170x3,50; 260x3,00; 110x3,50; 160x4,00; 150x4,00 y 140x3,25 metros.

Según los técnicos, “empregáronse cinco centímetros de saburra e doce de formigón, mallazo e xuntas de dilatación, previa demolición, nivelación e compacto do pavimento existente”. Asimismo, previamente se canalizaron 180 metros de entubado en trechos de 40 y 140 metros con canalones de PVC de 315 mm de diámetro, sin olvidar la ejecución de otros 14 metros para recogida de pluviales, previa excavación de zanja, más el posterior relleno y compactado de la misma.

Desde la administración municipal recuerdan que “facía máis de dúas décadas que non se realizaba ningunha actuación neste lugar, e estas obras viñeron a significar un avance importante que se ampliará coa instalación de alumeado led no vindeiro ano, grazas ao proxecto do IDAE”. Además, destacan las dificultades añadidas por la cantidad de agua en la zona.