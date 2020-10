Ames organiza este outubro roteiros no marco de ‘Pegadas’

A veciñanza amesá poderá desfrutar durante este mes de outubro de varios roteiros ao aire libre grazas ao programa Pegadas, que propón o Concello a través da iniciativa Aula da Natureza. A primeira das propostas é a identificación e recolleita de cogomelos. En total, a iniciativa terá lugar dous sábados deste mes e outros dous de novembro.

“A primeira delas levarase a cabo o sábado 17 de outubro polos piñeirais e carballeiras de Ortoño. O 31 deste mes, o destino serán os bosques mixtos de Oca e Lens; o 14 de novembro, os prados e montes de Biduído, e o 28 do mesmo mes os camiños da Ameixenda”, informan fontes municipais. Para poder participar hai que inscribirse antes das 14.00 horas do xoves anterior a cada unha das saídas no correo auladanatureza@concellodeames.gal.

A segunda das actividades será unha ruta polas fragas do Eume e visitas interpretadas ao mosteiro de San Xoán de Caveiro e ao museo etnográfico de A Capela. As saídas continuarán en decembro co obxectivo de que os participantes coñezan os acivros, ruscos, escaramuxos e outras curiosidades do bosque de Ames en inverno.

As Terras de Ulloa, coa ruta dos torrentes do Mácara e unha visita interpretada ao Castelo de Pambre será o primeiro destino do ano do programa Pegadas que terá lugar no mes de xaneiro.

Para o mes de febreiro, a proposta levará á veciñanza a seguir O rastro do oso, camiñando ata a Devesa da Rogueira, no Courel, e visitando a Casa Museo de Uxío Novoneyra. Allariz, coa ruta da Padela e a visita ao ecoespazo o Rexo e a súa queixería, será o destino de marzo.

Para abril prevese facer un roteiro en barco polo río Mandeo, un xogo de orientación no espazo natural de Chelo e unha visita ao Pazo de Mariñán. As actividades concluirán en abril cunha excursión e unha visita interpretada á illa de Sálvora. Ademais, a través da Aula da Natureza ofreceráselles aos centros educativos e ANPAS a realización de xincanas ambientais e o estudo da fauna e a flora.