Animan a recurrir contra el padrón fiscal de Ames para evitar el subidón del IBI

El PP de Ames prepara un modelo de recurso de reposición que divulgará en breve para intentar que no se repercuta la subida del IBI al 0,5. La noticia llega después de que el Boletín Oficial da Provincia da Coruña publicara este martes el anuncio de exposición pública de los correspondientes padrones fiscales para el ejercicio 2021.

Según la oposición popular, en breve remitirá dicha plantilla con las alegaciones a quién se lo solicite, recordando que “aun no siendo obligatoria la presentación de recurso de reposición, es sumamente importante, toda vez que, de no presentarse por las personas afectadas recurso a dicha liquidación del IBI, dicha liquidación se convierte en un acto administrativo firme y, en consecuencia, después no procederá devolución alguna”, apuntaban. Se ha de interponer ante el presidente de la Diputación en el plazo de un mes, entre el 1 de octubre al 30 de octubre de este año.