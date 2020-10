Animan aos artesáns a obter o selo de calidade alimentaria

as novas xeracións están cada vez máis concienciadas coa importancia de seguir unha alimentación sá, e xa hai anos que existe unha tendencia clara por consumir alimentos biolóxicos. Precisamente en Galicia temos moi arraigada a cultura da elaboración de produtos artesáns. Os que nos criamos nun pobo estamos moi acostumados a degustar os tomates, as cebolas, pementos ou froitas da horta... e cando o padal se acostuma aos sabores “reais” é moi difícil despois conformarse cos produtos cargados de conservantes que venden nos supermercados. E precisamente para axudar ao consumidor a optar polo mellor e. á vez, para recoñecer o duro traballo dos artesáns, se pon en marcha este selo. Un “made in Galicia” en toda regra.