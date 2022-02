Animan aos consumidores a reclamar os sobrecustos

Ames. A Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) vai impartir o mércores 16 de febreiro unha charla informativa dirixida aos afectados polos sobrecustos do coñecido como Cártel dos coches. Terá lugar no Pazo da Peregrina de Bertamiráns ás 20.00 horas. Alí hai un local de Ucgal e outro na rúa Viorneira, xa na urbe do Milladoiro.

Achegaranlle aos consumidores información dos dereitos que teñen, así como do procedemento a seguir e da documentación que precisan para reclamar os cartos que pagaron a maiores pola compra dun vehículo. Segundo a Ucgal, os afectados poden recuperar ata 3.000 euros.

O denominado Cártel dos coches afecta tanto a persoas, como profesionais e empresas que adquiriron un vehículo entre 2006 e 2013 das marcas Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota ou Volvo.

A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (ca ratificación do Supremo) sancionou a fabricantes e distribuidores por acordar o intercambio de información comercialmente sensible e estratéxica. A Unión de Consumidores de Galicia anima a todas as persoas que mercaron un coche entre os anos 2006 e 2013 a que reclamen o prexuízo e recuperen un sobrecusto dun 10 % sobre o pagado. O prazo para formalizar as reclamacións vai do mes de abril a decembro. M.M.