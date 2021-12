Anotacións para a segunda etapa da andaina saudable na ruta de Xiro dos Montes do 18

A Maía. A concellería de Benestar Social e Promoción da Saúde de Ames dálle continuidade ao programa municipal de Andainas Saudables coa segunda etapa do Xiro dos Montes de Compostela. Esta ruta que se acometerá o vindeiro sábado, 18 de decembro, é a continuación da realizada o vinte de novembro polo Monte Viso. Percorreranse 6,6 quilómetros, partindo dende o Monte do Gozo ata chegar ao Monte Deus, e quenes desexen anotarse poden inscribirse por email (promociondasaude@concellodeames.gal) ata o vindeiro xoves, 16 de decembro (ata as 14.00 horas como límite).

O Concello informa que haberá servizo de autobuses, que sairán ás 10.00 horas da casa consistorial, en Bertamiráns, e ás 10.15 horas da casa da cultura do Milladoiro. A ruta Xiro dos Montes de Compostela forma un gran corredor de 34 quilómetros de lonxitude que rodea a cidade de Santiago e comunica entre si os principais montes urbanos (Monte do Viso, Monte do Gozo, Monte de Deus, Monte Pedroso, Monte de Vidán, Monte de Conxo, Monte de Santas Mariñas e Monte Gaiás), poñéndoos á súa vez en relación co itinerario verde urbano e as restantes zonas verdes existentes: con outros parques e xardíns, cos carreiros rurais e forestais e cos diferentes Camiños de Santiago, creando unha gran senda verde que facilita a integración e o diálogo da cidade coa súa contorna natural.

A concelleira Luísa Feijóo explica que “o programa de Andainas Saudables continúa o sábado, 18 de decembro, cunha nova etapa polo Xiro dos Montes de Compostela, na cal poderemos seguir practicando marcha nórdica. A primeira etapa que se fixo polo Monte Viso tivo unha gran aceptación entre a veciñanza amesá e agora agardamos que esta nova andaina tamén esperte o interese dos veciños e veciñas ós que lles gusta camiñar”, explicaba. m. Outeiro