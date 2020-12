Antelo Silvariño inmortalizó al abuelo acordeonista y fotógrafo

Un señor toca el acordeón sentado. Detrás, en la parte superior, hay un marco con una foto de dos personas. La instantánea está hecha en blanco y negro y ha sido merecedora de un Quijote en categoría de retrato. Los premios son otorgados por la asociación de fotógrafos profesionales de Castilla-La Mancha (Afocam), y su autorano fue otra que la xalleira Isabel Antelo Silvariño.

El galardón está lleno de emotividad, porque el protagonista es su abuelo Herminio, el patriarca de una saga de fotógrafos, junto con su hija Fina (y su marido) y su nieta Isabel, que quiso tener “un recuerdo para toda la vida” del romántico y hermoso detalle de su abuelo. Y es que Herminio Silvariño “le tocaba cada día el acordeón a mi abuela. Y lo sigue haciendo”, señala la joven artista. Precisamente, los dos figuran en el pequeño retrato que aparece en la creación, que ya tiene un título muy cargado de mensaje: Eu sempre serei a túa melodía e ti a miña inspiración eterna. Quiere honrar a sus abuelos maternos pero, además, pretende que sea “un homenaje a todas las personas que se sienten identificadas con este tipo de situaciones especiales”, explicaba esta profesional.

Detrás de ese momento captado para la eternidad, hay una historia de amor que pervive a la distancia terrenal. Parece que estamos escribiendo un bolero, pero no, es la esencia un instante retenido por la alquimia. Cómo lo cuenta la joven fotógrafa: “Que será, será... lo que ha de ser será..”. escuchaba cada tarde cuándo entraba en casa de mis abuelos; ahí estaba él con su acordeón tocándole y mirándola fijamente a los ojos. Desde que se fue yo jamás olvidé semejante estampa que hasta los huesos me caló, y no sabía cómo, pero necesitaba gritar a los cuatro vientos que en esa casa de O Riveiro se vivió un amor que a día de hoy sigue existiendo”. La afectuosa intención se convirtió en un Quijote de la Afocam. Y en la gala de entrega de los premios, Antelo compareció orgullosa, vía telemática, con su abuelo. Sintió “muchísima alegría” por todo lo que representa el reconocimiento y porque “cada vez es más complicado ser nominada por el nivel que hay en el concurso”. Llegó a esta edición con dos designaciones. La otra fotografía se titula Aferrada a ti y se realizó en el entorno de la Mina de Varilongo. Un hombre con un globo, simbolizando que “se pueden superar las adversidades, con un globo que tire por ti”. Inyección de optimismo para fechas complicadas.

La noticia incendió las redes. Centenares de mensajes de felicitación en la página de Facebook de Silvariño fotógrafos. Isabel no se cansa de agradecer todas las muestras de cariño que la están abrumando. Es una persona querida en Santa Comba y comarca. No cabe ninguna duda. Algo que ya quedó demostrado cuando en 2019 ganó el Goya de la asociación de fotógrafos profesionales de Aragón (AFPA), en la categoría gráfico-documental. O al recibir un reconocimiento internacional de los fotógrafos portugueses. También fue pregonera de las fiestas de San Pedro de Santa Comba, compartiendo honores con Ángel Carracedo, Jorge Mira o Isabel Blanco.

Con humildad recibió todas estas buenas noticias. No oculta que seleccionar las fotografías que participarán en los certámenes lleva su tiempo, y lo peor de la inspiración es “no poder tener la cámara siempre contigo”. Aunque lo procura. Porque nació rodeada de ellas: “Las ideas surgen en cualquier momento. En cama, al salir de casa o mientras trabajas”, nos comenta. Y claro, no se deben dejar de escapar. Porque en ellas puede haber Goyas, Quijotes o simplemente imágenes que nos hagan felices a todos.