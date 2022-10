Apremian el recorrido accesible para O Milladoiro y tropiezan con un muro

A Maía. La oposición del PP urge las actuaciones de mejora de la accesibilidad en O Milladoiro y se pregunta si “¿será capaz el gobierno local de terminar antes del 21 de octubre las obras del recorrido entre la Travesía do Porto y la Rúa do Rego?”. Sus dudas llegan ante las sucesivas ampliaciones del plazo de ejecución. Y, además, los populares se han encontrado con un muro de hormigón cerrando el paso al itinerario por el sector PM5-03 “sobre cuya apertura no hay información alguna”.

Así, desde el PPdG apuntan que, después de haberse autorizado una segunda ampliación del plazo de ejecución de las obras, fijando la terminación de las mismas el próximo 21 de octubre, “todo hacía pensar que, a la tercera, sí se cumplirían los tiempos establecidos y los vecinos de O Milladoiro tendrían un poquito más fácil transitar por sus calles; pero todo indica que un nuevo impedimento puede tirar por tierra este pronóstico”, criticaban. ECG