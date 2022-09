Aproban licitar o centro de lecer do Milladoiro

AMES. A xunta de goberno local de Ames aprobou o expediente de licitación, mediante procedemento aberto simplificado, da obra de construción do centro multifuncional de lecer, cultura e promoción económica dirixido á mocidade e persoas en risco de exclusión social no Milladoiro, que está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020. Segundo explican, un dos principais obxectivos da estratexia Edusi Impulsa Ames é asegurar a ancoraxe das persoas mozas mediante a creación de servizos e equipamentos específicos, acordes cos seus intereses e necesidades. Por iso, dende o Concello decídese apostar pola creación, con criterios de eficiencia enerxética, dun centro multifuncional de lecer que levarase a cabo no núcleo urbano do Milladoiro, en concreto construirase na avenida Muíño Vello, nunha parcela de 4.669,39 metros cadrados. arca