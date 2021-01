Área percibirá el 19 % del fondo gallego para mejorar vías rurales

as comarcas que conforman Área agrupan a 57 concellos das provincias da Coruña e Pontevedra que, dun xeito ou doutro, teñen na capital galega a súa urbe de referencia. Pois ben, poucos programas autonómicos ou incluso provinciais acadaron a demanda deste da Xunta para arranxar camiños rurais e darlle un pulo ao desenvolvemento social e á economía da xente que elixiu o campo para vivir ou traballar. Todos os municipios desta bisbarra van recibir fondos en maior ou menor medida e, ademais, os criterios de reparto fixéronse da man da Fegamp para evitar calquera favoritismo. E coma sempre: é mellor non remexer as cousas que funcionan sempre que non sexa para aumentar a dotación económica... como xa están a facer.