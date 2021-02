Área quiere saber en tres meses qué pasará con sus bomberos

La reunión telemática entre los representantes municipales de Vedra, Val do Dubra, Ames, Brión, Boqueixón y Teo para dar una solución a la necesidad de contar con un cuerpo de bomberos en la comarca de Santiago ya tiene dos consecuencias inmediatas. Por un lado, se pedirá de inmediato una reunión con el Consorcio. Y, por otro, dan como plazo la fecha del 1 de mayo para adelantar una solución a esta vieja demanda.

Así lo reconocía el regidor vedrés, Carlos Martínez, quien destacaba que en este tema “existe unha forte unidade” entre los seis municipios involucrados. Pero también que “os concellos xa temos estudado o tema e as opcións están enrriba da mesa, polo que en tres meses queremos encamiñar definitivamente o tema”, indicaba.

Hay que destacar que, a pesar de que no se ha entrado todavía en la fórmula ideal, las opciones son básicamente dos. Una pasaría por comarcalizar el parque compostelano, una antigua reivindicación intermunicipal para la que en su día incluso se iniciaron obras en Salgueiriños, de cara a albergar una base para estos profesionales de las emergencias. La otra: constituir un nuevo cuerpo a través del Consorcio.

“Temos afán construtivo, pero hai que insistir en que todos os prazos están xa agotados; é un tema crónico no que non se avanza, e seguimos así”, continuaba Martínez. Al hilo, también reseñaba que la última vez que se abordó la cuestión fue en 2018, “e xa daquela había estudos; logo pasou a COVID, e aínda non hai unha solución”.

Por lo de pronto, los seis alcaldes acordaron solicitar hoy mismo la reunión con el Consorcio –“pódese facer perfectamente dun xeito telemático, como fixemos hoxe os alcaldes”, plantean–, dando fe no sólo de que “todos os prazos xa están a esgotarse”, sino que es una cuestión prioritaria que aún sigue enquistada.