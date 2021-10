Art for Dent superó los 2.500 € y recibe el apoyo del Grupo Nove de cocina

Brión. Art for Dent, la iniciativa artística que busca ayudar a la investigación de la enfermedad rara que sufre el niño brionés Hugo y otros ocho chavales en Galicia, logró superar los 2.500 euros de recaudación en el reciente festival celebrado en la Carballeira de Santa Minia. Asimismo, los chefs del Grupo Nove de Galicia han dado visibilidad a esta dolencia exponiendo en los restaurantes los cuadros que elaboró el chaval maiano. Y aunque las pinturas no están a la venta, si que lo están las camisetas que las reproducen. Por su parte, la familia de Hugo no podía sino agradecer “a todos los grupos, músicos, técnicos, colaboradores, negocios de Brión, organizadores, Concello,... a todos gracias por apoyarnos y por hacer posible que pudiéramos recaudar más de 2.500€ para destinar a la investigación de la enfermedad de Dent”. m.m.