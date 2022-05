As axudas ás familias por fillos en Boqueixón duplícanse

boqueixón. O Concello de Boqueixón abre o prazo de presentación de solicitudes para as axudas ás familias para sufragar parcialmente os custes derivados do nacemento e/ou acollemento ou adopción de nenos e nenas empadroados no municipio. Unhas axudas convocadas por primeira vez en 2021 e nas que este ano o Concello duplica a contía, xa que pasan dos 200 aos 400 euros por familia. En total destinan 8.000 euros, “ampliables se fose preciso”, puntualiza o alcalde, Manuel Fernández Munín, xa que “con esta iniciativa, ademais de axudar economicamente ás familias, queremos apoiar ao noso comercio local”. c.g.