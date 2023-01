‘As pitas baixo a choiva’ aterrou en Boqueixón

BOQUEIXÓN. A veciñanza de Boqueixón desfrutou da peza teatral As pitas baixo a choiva, de Teatro dos Ghazafelhos. Trátase dun divertido espectáculo familiar que puxo o punto e final á programación de Nadal. A historia presenta a Ludivina e Tereija, dúas pitas que viven no corral da Barreira. Están agardando a visita de Ricardiño, un neno que a veces xoga con elas, pero teñen medo de que ese día chova, pois cando iso pasa, Ricardiño perségueas ata pechalas no corral. Foi organizada polo Concello coa axuda da Deputación e Urdime. C.E.