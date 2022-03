Aumenta el basurero con coche incluido en Costoia

A Maía. Devotos de la vida sana que suelen recorrer las pistas entre la localidad de Costoia, Quistiláns y el río Sar han vuelto a pedir soluciones ante la acumulación de desperdicios en el terraplén de bajada al curso fluvial, en un pilar muy cercano al límite con Santiago.

Además, constatan que en las últimas semanas ha aumentado el volumen de basura allí presente, quizá por el efecto llamada que implica la relativa discrección del enclace, sin viviendas, y la aparente impunidad que supone la presencia incluso de un vehículo que nadie retira.

“Isto non ten solución; como non vixíen e apliquen fortes sancións, seguiremos a peor. Penso que a administración pasa disto”, trasladaba uno de los usuarios a pie de la ruta que conduce hasta Ponte Cabirta. Además, reitera que tanto el Ayuntamiento de Ames como el servicio de Protección Civil “teñen constancia” de este basurero tras habérselo notificado, pero hasta la fecha no se ha actuado. O.D. Vilar