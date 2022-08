Axudas para o transporte bañés a outros concellos

A Barcala. O Concello da Baña convoca axudas de transporte gratuíto durante o curso 2022/23 para toda a mocidade empadroada no municipio que estea estudando Bacharelato, FP ou calquera tipo de educación non universitaria e non obrigatoria en centros ubicados en Santa Comba e Negreira.

Os interesados poden solicitar estas axudas na concellaría de Educación da Baña durante todo o mes de agosto a través do número de teléfono do Concello 981 886 501. Cando chamen, deberán facilitar o seu contacto telefónico, a súa dirección e tamén o nome do centro no que están matriculados.

Con estas achegas, preténde axudar ás familias, ao tempo que lles facilita aos estudantes a posibilidade de seguir residindo nos seus domicilios da Baña durante o tempo que dure a súa formación. A mocidade gozará de transporte de balde ata os centros educativos –do outro municipio barcalés ou do xalleiro– ao longo do vindeiro curso escolar. M. Manteiga