Barbeira defiende la minería dentro de la legalidad en Varilongo

El alcalde de Santa Comba, David Barbeira, acaba de negar categóricamente que en la mina de Varilongo se acometa ningún tipo de “bombeo” y dijo que los trabajos paralizados por el Ayuntamiento se refieren a unas obras que se estaban realizando con una “intención boa”, entubando agua en el marco de unas labores de limpieza dirigidas a no dañar la pista pública de A Carballeira.

Barbeira quiso aclarar que a día de hoy lo que existe es el interés de Galicia Tin & Tungsten por extraer wolframio en el interior de la mina: “A día de hoxe é unha empresa máis en Santa Comba. Ogallá poidan traballar cumprindo coa normativa e que poidan xerar postos de traballo”, manifestó. El regidor añadió que la empresa ya ha gastado en Santa Comba, en un año, cerca de 200.000 euros en materiales y comidas.

Barbeira señaló en Radio Xallas que no le consta que haya un proyecto en la misma zona para actividad minera a cielo abierto, y se comprometió a “estar vixiantes e, se non se cumpre coa legalidade, obraremos en consecuencia, como con todas as empresas”. Sobre el entorno de Braña da Serra, en Castriz, indicó que se realizaron sondeos de investigación y que los servicios jurídicos municipales estudian el asunto.

El alcalde se mostró muy crítico con la asociación Petón do Lobo, a la que acusó de “estar falseando as noticias e sacando auténticas barbaridades” en los medios de comunicación: “Non queren nada, pero queren ter todas as comodidades e servizos”, apuntó Barbeira, que dijo entender la preocupación, pero apeló a escapar del “alarmismo” y detalló que el Ayuntamiento xalleiro estaba ofreciendo toda la información.

También tuvo críticas para el PSOE: “Non podemos mentir. O cambio de pleno comunicouse e plantexouse nunha comisión informativa”, opinó en relación a la polémica del pleno aplazado al que no acudieron los ediles socialistas. Sobre la ausencia dijo que “é unha falta de responsabilidade moi grande e unha falta de respecto ao pobo”.