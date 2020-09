Barbeira tilda de destructiva la política de su socio Ucha

El alcalde de Santa Comba, David Barbeira (Compromiso por Galicia), acusó al portavoz del PSOE, José Antonio Ucha, con quien forma gobierno de faltar a la verdad tanto en sede plenaria como en sus intervenciones en la emisora Radio Xallas.

Anunció que no está dispuesto a continuar con el intercambio de reproches porque quiere centrase “nos problemas de Santa Comba”, si bien se siente ofendido porque Ucha “dixo no pleno que se estaba rellenando as botellas de xel con desinfectante de alfombras”. Exige, de esta forma, disculpas públicas del teniente de alcalde a los trabajadores encabezados por el responsable del servicio municipal de Protección Civil.

También cree que se está poniendo en duda la “honorabilidade” de estas personas, y quiere dejar claro que los productos utilizados en esta crisis sanitaria “cumpren todas as normativas”. Otra crítica del regidor al PSOE es por la “irresponsabilidade total” de haber votado en contra de dar luz verde a los gastos de 71.000 euros del plan de servicios sociales de la Deputación. En este sentido, agradeció el apoyo del Partido Popular que “antepuxo os intereses de Santa Comba”.

Para el mandatario xalleiro “sería gravísimo perder estes cartos”. Para el líder socialista tuvo otro mensaje: “Leva 17 anos en política e non foi capaz de chegar a ningún consenso” dijo. Lo invitó, de esta manera, a “reflexionar” e indicó que “só se dedica a falar e non a escoitar”, aplicando unha “política do desgaste e de destrución, sen aportar nada” al interés general.

Además, negó que corrieran peligro las subvenciones nominativas a entidades, y justificó su apoyo a la propuesta del PSOE en el último pleno extraordinario: “Votei porque prefería un mal plan a non ter plan” pero “as axudas non corrían risco”.

También se pronunció sobre las alusiones de su socio al pacto de gobierno. Le recrimina que pese a que recibió su apoyo para acceder a la alcaldía “desde o minuto un non fixo máis que poñer paus na roda”. David Barbeira dice que estas cuestiones “deben de arranxarse internamente” y no quiere hacer cábalas sobre el futuro.

Indica que intentará buscar acuerdos con PSOE y PP para aprobar el plan de obras y los presupuestos de 2021. “Estou seguro de que imos a chegar a un acordo para o POS e para os orzamentos” concluyó el primer concejal xalleiro.

Hay que recordar que las elecciones de 2019 las ganó el PP en número de votos, logrando seis ediles, mientras que los socialistas empataron a concejales, mientras que Compromiso por Galicia se quedaba con uno. Socialistas y nacionalistas pactaron para repartirse el mandato dos años cada uno.