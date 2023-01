Blas García presentou á veciñanza de Lens o proxecto de saneamento

A Maía. Esta semana o alcalde de Ames e concelleiro de Obras, Blas García, acompañado do técnico municipal do Ciclo integral da auga, Esteban de la Fuente, e de persoal da empresa Estudio Técnico, redactora do proxecto, estiveron no local social de Lens para presentarlle á veciñanza deste núcleo do rural amesán o proxecto de saneamento e abastecemento de auga que se vai executar neste lugar. Dita actuación ten un orzamento de licitación de 789.230 euros. Está previsto que o expediente de licitación se aprobe nas próximas semanas. A rede de saneamento disporá de 1.490 metros de canalización e 2.580 m. de impulsión. Ademais, o proxecto inclúe 3.830 m. de rede de abastecemento de auga e 820 metros de rede de pluviais. A obra complétase coa pavimentación do viario do núcleo que se verá afectado por ditas obras. CG