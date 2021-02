Blindan petroglifos por la invasión de vehículos en Ames

Miembros del colectivo A Rula y de Compostela Rupestre, entidad supramunicipal en la que está integrado el Ayuntamiento de Ames, además de particulares, dieron la alerta tras constatar la presencia de huellas de motos, quads y bicicletas en los caminos de acceso a dos de los petroglifos que forman parte del parque arqueológico Compostela Rupestre: el de la Peneda Negra y Monte Castelo. Por ello, se va a blindar la zona con varias señales de prohibición.

Las quejas ponían de relevancia el peligro de estas conductas para los grabados maianos, pudiendo llegar a erosionar y dañar los círculos concéntricos y coviñas que conforman este monumentos milenarios de inmenso valor patrimonial.

Por ello, y para concienciar al vecindario de la importancia de proteger estos bienes patrimoniales de interés cultural, se colocarán tres señales para prohibir el paso a los vehículos rodados en estas zonas: una en el camino de ida y vuelta al Monte Castelo y los otros en los dos accesos a la Peneda Negra.

Desde el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Educación e Patrimonio Histórico, se espera que con esta señalización se pueda informar a las personas que hasta allí se acercan que no está permitido pasar por encima de estas peñas, con bicicletas, quads u otros vehículos rodados. Y, evidentemente, tampoco está permitido que se pisen por parte de las personas que los visitan.

Precisamente, el edil de Patrimonio Histórico de Ames, el nacionalista David Santomil, indicaba que “temos que recalcar a importancia de preservar un patrimonio único que atesouramos, en boa parte da costa atlántica europea, e que no caso de Ames e do Val da Maia, existen exemplares únicos como os de Peneda Negra e Monte Castelo. Esta actuación está enmarcada nas medidas de protección dos petróglifos e sen dúbida incorporarase ao Plan Director do Parque Compostela Rupestre onde están integrados os concellos da comarca”.

“O que pretendemos con esta actuación é informar e concienciar da necesidade de protexer os petróglifos da área arqueolóxica da Ventosa, o da Peneda Negra e o de Monte Castelo, tratando de impedir que accedan ao mesmo vehículos rodados, sexan bicicletas, motos ou quads que poidan danar de forma moi importante os gravados que alí se atopan e que atesouran centos de anos de historia”, según la misma fuente.

Termina Santomil explicando que “é moi importante protexer estes bens e poñer en valor un patrimonio único que ademais é Ben de Interese Cultural. Ademais, cómpre informar á veciñanza de acceder a eles camiñando e non en vehículos rodados que poidan desgastar as pistas de acceso e danar de forma importante e irreversible os paneis”, lo que puede conllevar cuantiosas sanciones por daños.