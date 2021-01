Bonos para axudar aos comercios amesáns en febreiro e setembro

A Maía. O alcalde de Ames e o presidente da patronal XEA, Jorge López, veñen de asinar o convenio para a subvención dos bonos merca@mes, unha campaña na que se porán en circulación 3.000 tarxetas-bono para gastar nos establecementos locais. O concello aportará 89.000 euros, o que permitirá poñer en movemento 200.000 € para gastos directos no comercio local.

Vanse presentar dous tipos de bonos: un polo que se pagarán 30 euros e se obterán 50 para gastar, e outro que custará 60 euros e terá un valor á hora de realizar as compras de 100. Do 10 ao 31 de xaneiro poderán inscribirse os establecementos que desexen adherirse á campaña e a partir do 5 de febreiro comezarán a distribuírse os bonos entre os posibless clientes dos establecementos adheridos.

A campaña desenvolverase en dúas fases. A primeira desde o 5 de febreiro até o 31 de marzo e a segunda a partir do mes de setembro. o.d. vilar