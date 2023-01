Boqueixón participou na Zumba Class Solidaria

BOQUEIXÓN. Unhas 180 persoas déronse cita no pavillón municipal do Forte de Boqueixón para participar nunha Zumba Class Solidaria, unha iniciativa organizada polas persoas usuarias desta actividade de zumba nas Escolas Deportivas do Concello en colaboración con monitores desta disciplina de fitness procedentes doutros centros da contorna. Un éxito de participación que fai que os organizadores xa estean pensando en novas sesións. O alcalde agradeceu o traballo da organización e a colaboración da veciñanza. C.E.