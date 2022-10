Boqueixón reabre o día 5 o ximnasio municipal totalmente renovado

Boqueixón. O vindeiro mércores, 5 de outubro, reabre as súas portas o ximnasio municipal do Forte, no municipio de Boqueixón. Segundo indicaron fontes municipais, o Concello vén de renovar e mellorar as instalacións para facelas máis cómodas e útiles para os usuarios.

Agora o ximnasio conta cunha nova sala multideporte, enfocada ao adestramento funcional e dotada co material propio para a práctica deste tipo de actividades; e ten asemade un sistema de control de acceso para as persoas socias e usuarias de dita instalación.

Dende o goberno local lembran tamén que ese mesmo día (o 5 de outubro) arrancan as actividades deportivas municipais. As persoas interesadas en participar deberán descargar e encher a ficha dispoñible na web municipal (www.boqueixon.gal), que presentarán no rexistro do Concello ou a través da sede electrónica.

A oferta municipal inclúe as escolas deportivas infantís de patinaxe e ximnasia rítmica así como varias actividades para adultos como zumba (no Forte, Lestedo e Camporrapado), pilates (no Forte, Ledesma e Lestedo), bailoterapia (no Forte) e ximnasia de maiores (no Forte). As propostas terán lugar de luns a venres, agás festivos, entre outubro de 2022 e xuño do ano 2023. c.e.