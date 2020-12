Calibran necesidades formativas en el rural con vecinas de Ames

La Universidade de Santiago, en colaboración con la concejalía de Benestar Social de Ames, quiere conocer las necesidades formativas de los mayores de 65 años que residen en el rural, y para ello recabó la opinión de tres veteranas vecinas del municipio: Carmen Rodríguez, Manuela Santiso y Dolores Rodríguez, que unen sus intereses a los de otros compostelanos y teenses ya consultados.

Esta propuesta se formula para “ofrecer un programa que parta dos intereses detectados” entre el colectivo, y se articula a través del taller A caixa das lembranzas, organizado por el Instituto de Ciencias da Educación de la USC dentro del proyecto Xeración Activa. Envellecemento saudable no rural galego: Estudo das necesidades formativas. Viene, además, definido por sus impulsores como “un espazo compartido para traballar a relación entre contexto (experiencias, patrimonio material, inmaterial, vivencias persoais, emocións e recordos, entre outras), xénero e historias de vida a través das comunidades que o habitan”.

Como marco se eligió el local social de Biduído donde, gracias a Mercedes López Mata, de la Asociación O Reguiño, las vecinas trabajaron desde el día 23 hasta comienzos de esta semana “os recordos a través da fotografía, como elemento representativo da vida e da contorna dos participantes, do conto, como elemento colectivo de intercambio e reflexión sobre as historias de vida, da música, linguaxe expresiva para a creación colectiva e o intercambio de emocións, e as TIC, xa que son unha ferramenta integradora que facilita a accesibilidade de xeito non presencial”, explicaban.

Los talleres municipales se articularon durante dos semanas con grupos integrados por cuatro usuarios y un monitor, así como un fotógrafo. Y con el material recopilado en las reuniones y las producciones (narrativas, fotos o diseños) se elaborará un producto final para la difusión del resultado y de las inquietudes de los lugareños que se materializará en el Libro das lembranzas a presentar en formato digital.