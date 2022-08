Caroubáns sigue esperando por el saneamiento

AMES. Durante el año 2020 el PP de Ames denunciaba la falta de red de saneamiento en Caroubáns. Se trataba de un caso evidente de desidia municipal y abandono de un lugar de apenas medio centenar de vecinos, pertenecientes a la parroquia de Cobas e integrado prácticamente en la trama urbana de Bertamiráns. De hecho se encuentra a apenas 200 metros de los centros educativos de la capital amaiana en dirección a Negreira. Desde hace años los vecinos de Caroubáns llevan reclamando una red pública de saneamiento de aguas residuales domésticas que no terminaba de llegar; por ello el Grupo Popular solicitó al gobierno local que incluyera dicha actuación entre las obras del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2021. Los populares también le recordaron al gobierno local que, de no poder incluir la obra en el POS+2021, había la posibilidad de ejecutarla con cargo a otros fondos. En aquellas fechas acababan de entrar en las arcas municipales aproximadamente 500.000 euros provenientes de la liquidación del contrato de la concesión administrativa de la gestión del agua. Incluso hubo vecinos que solicitaron que se realizase la obra a lo largo del ejercicio 2021 pero recibieron como respuesta que ya estaban trabajando en la elaboración de un proyecto para Caroubáns y Loureiros; siendo la previsión de que se pudiera realizar esta actuación en el próximo Plan de Inversiones del Ciclo Integral del Agua. En febrero el gobierno local de Ames hacía balance de la obras hidráulicas realizadas en 2021, al tiempo que avanzaban que en 2022 se realizarían otras obras relacionadas con el ciclo integral del agua en otros lugares como Caroubáns aunque no especificaba de que tipo de actuación. Pero la realidad es que, pasado el ecuador del presente ejercicio aún no hay constancia de que se vaya a ejecutar la obra durante este año. Por ello, el PP solicitó en junio información sobre la situación del proyecto y la fecha prevista para la licitación. El ejecutivo local respondió por escrito el 28 de julio confesando que el proyecto está redactado y que con respecto a la licitación se remite al Plan Municipal de Contratación que se publica semestralmente y que tras ser consultado no menciona para nada la licitación de dicha obra. p.a.