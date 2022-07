Casa de Rosalía remata os actos do aniversario

PADRÓN. Este domingo púxose punto e final aos actos polo 50 aniversario da Casa de Rosalía coa cuarta edición do festival Abride a Fiestra. Organizado pola Fundación Rosalía, o evento acolleu diferentes manifestacións culturais. Pepe Carreiro debuxou a Rosalía na Horta da Casa da Matanza, houbo regueifas da man de Luís O Caruncho e Lupe Blanco, libros e literatura por parte de Rompente (Antón Reixa, Alberto Avendaño e Manolo Romón), o premio Nacional Xesús Fraga; Xurxo Martínez ou Antón Patiño. Non faltou o cinema da man da curta sobre Rosalía A Rosa Incandescente. Asemade presentouse o proxecto Es ti que cantas, que transformou os textos de Rosalía en audiolibros, e tamén un obradoiro de astronomía. Celebrouse unha cata de viños auspiciada pola adega Paco & Lola e regresaron as visitas guiadas por coñecidos persoeiros como Pepe Barro, Manuel Lorenzo Baleirón, María Xosé Bravo, Carlos Dacal e Kathleen March. C.G.