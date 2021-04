Chegan a Vedra charlas e catas que festexan a Festa do Viño máis online

Vedra. A pesar de que as circunstancias non permiten pór en marcha ningún tipo de celebración, o certo é que os Concellos están a deseñar toda clase de propostas telemáticas, ou con aforo reducido, para non deixar pasar os festexos máis populares. É o caso de Vedra, que durante este mes desenvolve un pequeno programa con motivo da 41 edición da Festa do Viño da Ulla. Mañá venres, ás 20.00, terá lugar unha charla que leva por nome O posicionamento da Ribeira do Ulla na D.O. Rías Baixas. Unha conferencia que será online e na que participa Ramón Huidobro Vega, secretario xeral da D.O. Rías Baixas. Ao día seguinte, o sábado 10, farase no Pazo de Vista Alegre (ás 12.00 horas) a III Cata-concurso dos viños Rías Baixas Albariño da Subzona Ribeira do Ulla, pero estará pechado ao público.

Tamén durante a xornada dominical a TVG emitirá unha reportaxe en directo dende o campo da festa de San Miguel de Sarandón. Non hai que esquecer que durante todo este mes pódese coñecer máis da historia de San Miguel, da Festa do Viño, da pesca, do salmón e da estación ictiolóxica de Ximonde a través dos vídeos do programa V 12 De Parroquia en Parroquia.

O Concello lembra que está aberto ata o 12 de novembro o prazo do concurso de fotografía A Cultura do viño na Ribeira do Ulla. Repartiranse catro premios, de 300 € cada un. Hai que enviar as imaxes (máximo 8) por wetransfer a casadospeons@concellodevedra.com. A.P.