Chollo salarial en Ames: el sueldo del regidor aumentó 5.000 € en seis años

A Maía. Muy pocos vecinos de Ames alcanzan a comprender como el Ayuntamiento les puede subir un 13 por ciento el IBI con la que está cayendo, y sin embargo los sueldos públicos del tripartito y sus asesores no se adaptan a estos tiempos. El paradigma, además, está en el salario del regidor, que si en 2015 se embolsaba 49.716 euros al año, actualmente percibe 54.546 euros en plena crisis pandémica y en un municipio especialmente afectado.

Hoy por hoy son once las dedicaciones aprobadas que, además, se incrementan según el IPC (un 0,9 %) durante el presente año. Y entre ellas, también destacan los jugosos 40.909 euros de Genma Otero, concejala de Economía por Podemos cuyo voto (ni el de su compañera defilas) no es ni siquiera necesario para alcanzar la mayoría que ya tienen BNG y PSOE, ya que acaparan once de los veintiún votos de la Corporación en el pleno. En este caso, ha pasado de percibir 37.287 euros que cobraba en 2015 a su actual más que pingüe remuneración.

Otra edila que ha visto reconocida su labor es la de Benestar, Luísa Feijóo, que si recibía 27.344 euros al año en 2015, ahora pasa a sumar la misma cantidad que su compañera podemita de gobierno y, paradójicamente, la del número dos del ejecutivo local, el primer teniente de alcalde David Santomil, del Bloque.

Junto a ellos está el grupo de los treinta mil, cinco concejales que reciben esta cantidad cada temporada, y que son los socialistas Ana Paz, Beatriz Martínez, Susana Señorís y las nacionalistas Natividade de Jesús González y Escarlata Pampín. Todas ellas, asimismo, suman 850 € más que lo que se aprobó en el pleno de organización.

Por último, y aparte de los afortunados miembros del gabinete (que cobran casi 100.00 euros) figuran tres casos ajenos a la regla. Por un lado, los de Víctor M. Fernández y Manuel Lens, del PSOE, cuyos sueldos de 34.450 euros por cabeza engordaban en menos de dos años hasta los 35.455 €. Y, por otro, el del edil de Obras, el también socialista Blas García, que como diputado provincial con dedicación exclusiva supera los 60.000 € anuales. o.d. vilar