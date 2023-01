Cita cas mellores corais e coros da Maía para despedir o Nadal este domingo

A Maía. A programación de Nadal do Concello de Ames rematará este domingo, 8 de xaneiro, co tradicional encontro que protagonizan anualmente distintas agrupacións corais. Nesta ocasión, o concerto celebrarase na casa da cultura do Milladoiro, ás 19.00 horas, e nel participarán a Coral Lojo Batalla de Tapia, o Coro Parroquial de Piñeiro e Ames, a Coral Polifónica Antonio Santomil de Bugallido e o Coro Son Elas. Os convites son de balde e xa están dispoñibles na billeteira electrónica do Concello.

Así, en representación da parroquia de Tapia acudirá o grupo coral Lojo Batalla, un dos máis recoñecidos do concello. A agrupación naceu dunha iniciativa veciñal, e o seu repertorio inclúe xéneros como a canción popular, temas tradicionais e música relixiosa, tanto en galego como en castelán. O nome do coro fai referencia a Óscar Lojo-Batalla Sampedro, que foi alcalde de Ames entre 1931 e 1936 e fundou varias escolas.

E outro dos conxuntos con máis tradición –sen esquecer aos coros parroquiais e o integramente feminino Son Elas– será a Coral Polifónica de Bugallido, fundada no ano 1971 por Antonio Santomil, que era o párroco naquel momento e que quedou inactivo en 1981 despois do seu falecemento, sendo recuperada a finais de 1991 por un grupo de antigos compoñentes.

A edil de Cultura, Natividade González, dixo que agora centraranse na actividade do vindeiro trimestre, que abarca “tanto artes escénicas como outras disciplinas”. M.M.