Clamor en Pontevea para incorporar más accesos a la autovía

Manuel Barreiro, portavoz del BNG de Teo, reclamará a la Xunta que rectifique los accesos a la autovía de A Estrada, tras mantener una reunión en Pontevea con representantes del tejido social y empresarial de la zona para conocer de primera mano las preocupaciones de estos colectivos. Y es que la prolongación de la AG-59 hoy por hoy sólo incluye para esta localidad entrada y salida hacia Santiago, una realidad que desde el bipartito local quieren llevar a pleno mediante una moción este mismo mes.

La reunión, que se prolongó durante una hora, sirvió para conocer de primera mano las necesidades y demandas del vecindario y empresas de la zona que están muy preocupadas por lo que consideran una “grave ameaza” para las parroquias del sur del concello de Teo y del entorno de Pontevea, donde se concentra un buen número de puestos de trabajo.

Manuel Barreiro les reiteró “o compromiso do Bloque coas súas demandas e que faremos todo o posible para que a Xunta de Galicia rectifique esta derradeira ocorrencia, no que xa é unha longa historia de despropósitos con esta infraestrutura”. Asimismo, el portavoz nacionalista anima a la población de la zona a interponer alegaciones al proyecto y a organizarse con el fin de alcanzar una solución que no les perjudique, exigiendo además al ejecutivo local que haga todo lo posible por esta zona de Teo que, a su juicio, tiene abandonada el gobierno local.

Por último, Barreiro destacó “o que parece unha estratexia do PP dende a Xunta; primeiro non se contemplan as entradas e saídas, logo fanse e así o PP de Teo pode facer propaganda e dicir que fixeron algo por Teo para compensar o apoio que lle dan a Toysal na construción dun vertedoiro na Casalonga”.

El BNG se comprometió a reclamarle a la Xunta de Galicia una rectificación y al gobierno municipal –que conforman el Partido Socialista y Anova– que trabaje también en esa línea para solucionar lo que, sin duda, es una grave amenaza para la zona sur de dicho ayuntamiento.