Compañías de teatro, danza y títeres abordan el futuro del sector en Ames

Ames. La casa de la cultura de O Milladoiro será marco de un debate titulado As artes escénicas despois da COVID e a incidencia do Xacobeo na súa reactivación, el próximo miércoles 24 de marzo, a las 19.00 horas. En el encuentro participarán Teatro do Noroeste, Teatro do Atlántico, Chiripa Producións, la compañía de danza Druída y también Títeres Cachirulo.

El acto será abierto al público y de balde, pero se retransmitirá por streaming para quien quiera participar on line. La organización del foro, a cargo de Teatro do Noroeste y en colaboración con el Ayuntamiento, llega coincidiendo con el aluvión de salas de teatro cerradas y la incidencia de los aforos limitados y giras canceladas. Incluye una mesa de debate sobre la situación de las artes escénicas después de la pandemia y la repercusión del Xacobeo en su reactivación.

En dicho coloquio se hablará sobre cómo se van a llevar a buen puerto las artes escénicas, desde el teatro o la danza hasta los títeres, tras la COVID, y se comentarán las experiencias profesionales de cada uno de los participantes.

También se expondrán las opiniones que tienen sus representantes de cómo se gestionó la situación tras las limitaciones que afectaron al sector cultural, ahora que ya se permite el acceso del 30 por ciento del aforo, cuando las compañías comienzan a retomar su actividad. Además, se abordará el futuro del sector y la influencia del fenómeno del Xacobeo. o.d. vilar