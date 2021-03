Compostela Rupestre ya tiene su plan director y video promocional

Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña, y el diputado de Patrimonio, Xosé Luís Penas, junto con representantes de los ayuntamientos de Ames, Santiago de Compostela, Brión, Val do Dubra y Teo, participaron en la reunión del consejo directivo de Compostela Rupestre que se desarrolló por vez primera en ese último municipio, que asume por un año la presidencia. En el marco de la reunión, se mostró el video promocional sobre la riqueza arqueológica del territorio y se aprobó la redacción del plan director para el que se están iniciando los pertinentes trabajos especializados.

Precisamente, fue la casa consistorial teense el foro elegido por el consejo directivo de Compostela Rupestre para una reunión en la que, entre otras cosas, se estrenó el documental sobre la riqueza arqueológica del territorio y se daba el pistoletazo de salida a la redacción del plan director. Además de Regueira y Penas acudieron a la toma de contacto el alcalde de Teo, con las edilas Mayte Argibay y María López; la teniente alcalde de Santiago, Mercedes Rosón; el teniente de alcalde de Ames, David Santomil; la concejala de Brión Sandy Marie Cebral, y el edil de Val do Dubra Óscar del Río Pombo, así como personal técnico de las distintas instituciones que acudió hasta A Ramallosa.

El vicepresidente provincial y diputado de Turismo destacó en su intervención que el proyecto inicia una nueva étapa presidida por el Ayuntamiento de Teo, que dirigió ya esta reunión incluyendo distintas propuestas que serán fundamentales para su definición y promoción.

Quiso destacar en su intervención el avance logrado en el pasado año con el Ayuntamiento de Ames y el teniente alcalde, David Santomil, al frente en “cuestións básicas como a imaxe corporativa, a elaboración do video, a contratación do plan director ou mesmo a implicación de distintos actores do territorio”.

Por su parte, el director del proyecto audiovisual, Aser Álvarez, de Arraianos Producións, hizo hincapié en el interés del patrimonio rupestre promocionado que, según adelantaba, “conecta coas raíces, co que somos, e forma parte dun xeito de ser e estar que se deu na Europa Atlántica, cunha grande concentración no noso territorio”. El trabajo audiovisual, con versiones en gallego, castellano e inglés, ahonda en la relevancia de los más de ciento cincuenta yacimientos que están contabilizados en el territorio de Compostela Rupestre, un patrimonio que elevó a “Pórtico da Gloria da nosa prehistoria que continúa entusiasmando a moitísima xente”.

El plan director, que tiene seis meses como plazo de ejecución, fue adjudicado por concurso a Trivium. Incluye investigar el patrimonio rupestre de la comarca; proteger, mantener y conservar la riqueza arqueológica y su ámbito; y divulgar, comunicar y diseñar el modelo de gestión para actuaciones futuras.

Entre otros petroglifos, se estudiarán los del Vilar, Nave de Mourigade, Monte das Pedras, Hueca y Pena Negra en Ames; Monte Pumariño, en Brión; Correxíns, O Rexio, Rula 1 y 2, Os Cortellos 3 o Pedra a Loba, Castriño de Conxo y A Pedra que Fala en Santiago de Compostela; Río Angueira 1 y 1, Outeiro do Corno y Pedra Bicuda do Loureiro en Teo; y Pedra do Home, en Val do Dubra.