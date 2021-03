Crispación en Cacheiras y Oza ante el lamentable asfaltado del entorno

Teo. A los vecinos de Oza y Cacheiras, en el Concello de Teo, no les gusta ni pizca la “baixa calidade” de la reforma viaria que se ha puesto en marcha en esas zonas, además de que no se ensancharon los viales, según trasmitió el líder del PP, José Manuel Guerra.

Como ejemplo de las limitaciones viarias, los afectados señalan al tramo reasfaltado en Eo dos Ferreiros, “onde se reduce entre 0,80 e 1,5 metros a anchura total do viario”, critican, asegurando que resulta físicamente imposible que crucen dos coches a la vez.

En otra visita a Cobas, en Cacheiras, el resultado también resultó “moi deficiente”. Según se pudo comprobar in situ, el escaso grosor del nuevo firme en algunos puntos “fixo que mesmo quedaran ao descuberto as pedras e terra que había debaixo”, explica Guerra, quien da fe de que no se cumple con los mínimos 6 centímetros de grosor habituales que se les da a estas obras de reafirmado.

Para el PP, “a teima da veciñanza está plenamente xustificada”, poniendo de relieve que la edila Lemus “nin fai as obras pensando na veciñanza nin revisa proxectos nin execucións”, lamenta. o.d. vilar