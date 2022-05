Critican en el Parlamento que el bus dejase tirados a alumnos de A Baña este lunes

La diputada socialista Noa Díaz acaba de denunciar, a través de la presentación de una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia, que decenas de alumnos del CPI San Vicenzo de A Baña no pudieron ir al colegio este mismo lunes, ya que “o servizo de transporte público deixounos tirados”, tal como corroboran desde la ANPA, donde divulgan además un modelo de queja.

Al parecer, los buses que tenían que recoger a los chavales no aparecieron, con el “enorme prexuízo” que supone para las familias, y sin que se enviasen otros vehículos para sustituir la recogida. “Ás numerosas queixas das usuarias e usuarios de toda Galicia debido aos sucesivos incumprimentos do contrato, súmase agora este incidente que deixa sen colexio ao alumnado da Baña”, censuró Noa Díaz, recordando que fue aproximadamente hace un año cuando la nueva adjudicataria comenzó a prestar el servicio de transporte interurbano de viajeros por carretera y el escolar.

Terminan los socialistas recordando que “a nova concesión, cuxo contrato leva consigo unha mellora integral do servizo, mantén as mesmas condicións deficitarias de todos os vehículos, mesmo incumprindo a actual normativa, sen que a Xunta actúe supervisando o seu estado: timbres que non funcionan, sistemas de climatización inexistentes, butacas rotas, falta de hixiene...”.