Critican la demora en mejorar la accesibilidad en travesía do Porto y rúa do Rego

Ames. El PP de Ames critica la demora en ejecutar las mejoras en accesibilidad previstas para la travesía do Porto y rúa do Rego (Milladoiro), que va camino de ejecutarse en el doble de tiempo del previsto. Y el regidor ha querido salir al paso, acusando a la oposición de “total descoñecemento do funcionamento dos procesos de licitación e execución das obras, así como o traballo que se está realizar”, si bien luego matizó que existían problemas con el suministro de hormigón.

Así las cosas, los populares se referían a que a principios de julio, el tripartito publicitaba que las obras de mejora de accesibilidad de la zona este de O Milladoiro avanzaban, una “asombrosa manera de referirse a unos trabajos que en lugar de avanzar se retrasaban. No era más que el enésimo ejemplo de descoordinación y falta de planificación local que se traduce en prórrogas de plazos, decretos en los que el alcalde utiliza el dedo, negociaciones de precios al alza... Y mientras tanto, los vecinos soportando obras a medio terminar, o medio empezar, durante más tiempo que el indispensable”, dicen.

La oposición recuerda que, además, estaban previstas otras obras en la zona, y que según los plazos, la intervención debería estar acabada en julio, pero la empresa solicitó una revisión de precios y luego ampliación del plazo, que volvieron a pedir el 17 de agosto. El PP también lamenta que no les faciliten datos del precio final, y el alcalde les acusa de querer “gañar méritos” ante las elecciones. M.M.