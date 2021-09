Critican la manipulación sobre la mina de Touro con informes de hace 30 años

La Asociación de Mineros Touro-O Pino, entidad social que representa a más de mil vecinos de ambos municipios, manifestó su profundo malestar por lo que considera un episodio de manipulación de la opinión pública realizado recientemente por la Asociación Salvemos Cabana, a través de una nota de prensa emitida el pasado 29 de agosto.

El colectivo de Touro y O Pino considera que la organización “supuestamente ecologista –pues su única actividad conocida es la movilización política contra iniciativas que como es el caso del Proyecto Touro pretenden revitalizar el rural gallego– afirma que el proyecto de reapertura supondría un problema añadido para el medioambiente de la zona. Y para justificar esta opinión recurre a un informe de hace más de treinta años, que analiza 100 escasas muestras del entorno de la mina, que entonces llevaba sólo cinco años cerrada y cuyo proyecto de restauración era todavía incipiente”.

Desde Touro consideran “lamentable que este tipo de manipulaciones sean recogidas por numerosos medios de comunicación, generando un clima de alarma injustificado con respecto al nuevo proyecto. Desde que allá por 1991 se publicara aquel estudio, se han recogido miles de muestras para analizar la calidad de las aguas, y se han elaborado estudios por parte de organismos del máximo prestigio. Así se ha establecido que la restauración ambiental de la zona progresa adecuadamente, si bien no está finalizada. Desde luego, lo que no dice el estudio referido es que la reapertura de la mina de cobre sea negativa, entre otras cosas porque cuando se redactó, cinco años después del cierre, esa posibilidad no estaba en la mente de nadie”.

Este tipo de opiniones son consideradas por la Asociación como “tremendamente dañinas, y alejadas de los intereses y de la sensibilidad de esta comarca, que recordemos, siempre ha sido minera. Desde esta Asociación defendemos el nuevo proyecto no sólo como una oportunidad social y económica para nuestra comarca, sino como una solución definitiva a la situación ambiental de la mina de Touro, heredada de una época en la que no existía una normativa ambiental como la actual”.

Finalmente, el colectivo de Mineros Touro-O Pino ruega “a la Asociación Salvemos Cabana que evite la manipulación con información sesgada y malintencionada de los vecinos y vecinas de nuestra comarca a través de los medios de comunicación; y a estos por favor que contrasten las opiniones que viene vestidas de rigor técnico pero que, como estas, carecen de fundamento en este caso por estar absolutamente desfasada”, para solicitar “a la Asociación Salvemos Cabana que circunscriba sus actos de activismo anti-mina a su entorno, y que se abstenga de interferir en el futuro de nuestra comarca y su necesidad de desarrollar actividades como la puesta en valor del yacimiento de cobre que alberga”.

El colectivo de Touro trabaja para que, tanto la empresa promotora que quiere invertir 300 millones de euros y crear mil empleos, como la Xunta, como todos los estamentos sociales respalden esta oportunidad para desarrollar la Galicia rural, “que es mucho más que el parque temático que algunos quieren que sea”, apostilla en su comunicado.