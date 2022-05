Críticas al presupuesto participativo y su coste

Ames. El PP de Ames lanza sus dardos contra el presupuesto participativo –que puso en marcha el tripartito desde 2017– por sus costes y los cambios de criterio que ha experimentado a lo largo de las distintas ediciones.

Así, elevan a 24.000 los euros gastados en consultorías, con hasta tres modelos distintos a lo largo de los últimos cinco años. Y desde las filas populares opinan que “lo ocurrido refleja la gestión errática del gobierno local y su falta de control en el gasto”, aprovechando para manifestar que no han encontrado ni rastro de esta iniciativa en los actuales presupuestos para 2022. La oposición aduce que se vivieron tres cambios de modelo de gestión y unos 24.000 euros del erario público gastados “en consultorías externas de forma inútil para diseñar y rediseñar un modelo de presupuestos participativos que no terminó de fraguar”. Aún así, creen que “la prepotencia y el orgullo no permitirán que el gobierno local lo reconozca”. O. D. Vilar