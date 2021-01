Culpan al tripartito por no renovar en tres años el bus Ortoño-Santiago

Ames. El PP de Ames vuelve a acusar al regidor, el socialista José Miñones, de trilero al hilo de la supresión de la línea de bus que une la capital gallega y Ortoño. Así, por un lado recuerdan que la administración local ya conocía desde 2017 que o renovaban el convenio con el Ayuntamiento de Santiago o se suprimiría. Y, por otro, instan a que se empleen fondos Edusi para solventar el problema. De cualquier modo, y tal como publicó este diario el mes pasado, el primer teniente de alcalde no sólo conocía el caso, sino que se comprometió a hacer presión con los vecinos para evitar esa desaparición.

Según los populares, la línea de Ortoño deja sin servicio a más de 1.600 personas de Fraíz, A Moniña, Costoia, Framil, Quistiláns, Barreiro, Outeiro, Maguxe, Mourigade, Buceleiras, Guimaráns, O Santo y Ortoñiño. En caso de no poder renovar dicho convenio, desde la oposición se hacían eco que la Corporación, por unanimidad, había aprobado el Plan Edusi, un programa dotado con 6.250.000 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Rural que, en su partida OT4 OYES1 OOP1.3/OOP2.2, contempla específicamente 912.000 euros para el Programa de mellora integral da mobilidade e a conectividade por transporte público que, aseguran, “está sen executar”.

Además, también subraya el PP que desde la alcaldía deberían conocer que el Transporte Metropolitano no podía cubrir esta línea, porque las diversas reglamentaciones que hay al respeto lo impiden, por lo que Miñones intenta, a su juicio, “venderlle á veciñanza que a culpa é doutros con tal de non asumir a súa irresponsabilidade e a súa desidia co rural, cousa que non é nada novo”.

Terminan haciéndose eco de que otros concellos de la comarca también tienen convenios con Compostela “para situacións similares ao caso da liña de Ortoño” y que, en definitiva, la solución para este trayecto “e demais situacións similares relacionadas co transporte do rural de Ames pasa pola implantación deste Plan de Mobilidade Urbana” del plan Edusi. o.d. vilar