Curso de arte e creatividade sen idade con Camilo Seira

O escultor Camilo Seira impartirá este curso en Rois clases de artes plásticas, abertas para público desde os tres anos ata a idade adulta, coa creatividade e a curiosidade como únicos requisitos previos para os que queiran participar.

Os obradoiros, que serán dunha hora de duración, levaranse a cabo no edificio multiúsos todos os luns entre as cinco e as oito da tarde, e para asistir non é necesario ter coñecementos anteriores.

A composición dos grupos mudará en función das idades de quenes se inscriban. Asistir ao curso ten un coste de 30 euros por trimestre e a participación está aberta a toda a cidadanía, aínda que os empadroados no Concello de Rois terán preferencia na adxudicación de prazas.

A intención do taller é, en palabras de Camilo Seira, “adestrar o cerebro desde o punto de vista da arte e ver a parte creativa das cousas. Á arte pódeselle sacar partido en calquera situación, mesmo se estás facendo un traballo físico ou mecánico, porque a mente pode estar facendo mil cousas interesantes e enriquecedoras para o espírito”.

Camilo Rodríguez Vidal é coñecido no eido da arte como Camilo Seira, debido á parroquia de Rois na que naceu en 1974 e na que segue residindo. É un dos máis reputados escultores galegos da actualidade, e mestura a súa formación clásica como titulado en Belas Artes co traballo práctico e apegado ao terreo que aprendeu como axudante no taller do artista compostelán Fernando García Blanco, discípulo á súa vez de Francisco Asorey.

A súa obra busca unha reconexión entre o individuo e a natureza. Así, é moi característico nas súas creacións o emprego de materiais naturais e atopados e a exploración de lendas ou elementos da etnografía galega.

Seguindo este concepto, o obradoiro que impartirá en Rois vai ser aberto nos materiais que se usarán, práctico para descubrir e experimentar, e variado nas técnicas que se tratarán.

“Falaremos da talla, que é a extracción de material; do modelado, como adición; para despois facer unha figura na que empreguemos todo o aprendido. Tentaremos descubrir como se fixeron algunhas obras e aprender a valorar o traballo de persoas que dedicaron toda a súa vida a facer esas tarefas e se especializaron ata converterse en mestres”, comenta o artista natural da parroquia de Seira.

No caso dos nenos, por exemplo, Camilo Seira opta por “non limitar a súa creatividade innata, que é brutal. Son capaces de ver nos obxectos e na natureza cousas que os adultos xa non apreciamos”.

Para a rapazada, o curso servirá como guía para “descubrir o máxico que hai aí fóra. Os trasnos non son a Campanilla de Walt Disney, senón o paporrubio, ou o gabián, que sabe onde van durmir os gorrións ou onde aniña o paspallás e como aproveitar as oportunidades que lle dá a natureza”. Para pequenos e maiores, a clave é “saber mirar de diferentes maneiras a realidade”.

O taller de artes plásticas e creativas impartido por Camilo Seira forma parte da programación cultural do Concello de Rois para o curso 2020-21, sendo un dos maiores atractivos pola calidade do artista que o imparte e ademáis por tratarse dun veciño do Concello.

Para inscribirse neste obradoiro plástico, as persoas interesadas poden dirixirse ao Concello de Rois por teléfono (edificio multiusos: 981 81 60 61) ou enviar o formulario de inscrición (dispoñible na web www.concelloderois.org) a cultura@rois.es, antes do próximo mércores 30 de setembro.