Dani Polo levará a maxia este xoves ata Bugallido

Ames. Os Seráns de Ames chegan ao seu fin este xoves 25 de agosto, nun campo da festa de Bugallido que acollerá a última parada dunha programación que ao longo de todos os xoves de xullo e agosto levou diferentes actividades para todos os públicos ás parroquias de Bugallido e Tapia. Nesta última semana de propostas será a quenda do artista galego Dani Polo, que da man do Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona protagonizará un espectáculo repleto de ilusionismo a partir das 20.00 horas. A actuación é parte de Maxia na rúa, un dos eixos do festival Galicia Ilusiona, que ten como obxectivo inundar todo o país de maxia, achegándose a máis dun cento de localidades e apostando polas ilusionistas galegas, aproveitando a meteoroloxía favorable para o espectáculo na rúa que está a deixar este verán. Deste xeito, o proxecto busca converter Galicia nun territorio máxico durante dous meses e poñela no centro de atención. O. D. Vilar