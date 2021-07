De tapeo por Vedra con petiscos que potencian os tres Camiños

Vedra. O Concello de Vedra dá a benvida a un mes de xullo cargado do mellor tapeo. Trátase dunha iniciativa que conta coa subvención da Xunta de Galicia ( no marco do Xacobeo 2021-22), e que dará a oportunidade aos vedreses e vedresas de ir de taberna en taberna. Unha forma de simular a peregrinaxe de etapa en etapa.

Agora mesmo, e ata o día 9, está en marcha a ruta do Camiño de Inverno. Do 12 ao 16 é o turno das tapas do Camiño Miñoto-Ribeiro; e do 19 ao 23 ofreceranse petiscos baixo o nome de Camiño Vía da Prata. O obxectivo é potenciar os tres Camiños que pasan polo municipio, e polo tanto, as tapas adaptaranse a cada unha das rutas e, por suposto, á personalidade propia de cada local.

Os establecementos participantes son A Taberna de Gundián, Victoria, A Dorna, A Taberna do Ferrador, O Churrasco de Juanito, A Taberna do Souto, Bar Barreiro e O Fogar do Avó. Sortearanse produtos locais do municipio entre os clientes que fagan unha consumición nos horarios das tapas.

PASATEMPO Por certo que está en marcha o Pasatempo de Verán. Hoxe desenvolverase na contorna do centro social a actividade Tardiñas...mozas, dirixida á rapazada de entre 12 e 18 anos. Mañá na Carballeira de Souto está previsto o espectáculo Canta miña pedra, canta. Xa o sábado organizarase unha ruta polo Camiño Miñoto Ribeiro, que contará cos grupos A Gaita de Sarandón e A Requinta da Laxeira. C.E.