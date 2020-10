Deixa a Corporación dubresa a edil Celsa Oreiro, ‘histórica’ de Anova

Xallas. Despois de varias lexislaturas no concello de Val do Dubra, a edila Celsa Oreiro Bermúdez (Anova), decidiu deixar o seu posto na Corporación, por motivos estritamente persoais. Non sabe o que pode traer o futuro, pero indica que “necesito un tempo de distanciamento, desintoxicarme un pouco”.

Recoñece que a vida política “pasa factura” sobre todo “para unha que se implica moitísimo”, e destaca o “grupo moi potente” que hai no partido no que milita, e vaise coa satisfacción de que “fixemos todo o que poidemos”, con especial incidencia nos catro anos de goberno de Antonio Negreira: “Tiñamos un proxecto para Val do Dubra que se frustrou” e que padeceu “un hándicap enorme de ter catro secretarios munipais diferentes”, indicaba.

Lembra que se impulsaron políticas de igualdade, actividades culturais, a loita pola Variante de Aradas e as reformas nos colexios, a xestión do proxecto das vivendas dos mestres de Portomouro ou a recuperación dos corpos dos veciños republicanos da fosa de Paramos. A pesar de que tamén hai sinsabores, Checha pensa que pagou a pena: “Non é tempo perdido. A política é moi gratificante. Eu sempre a entendín como unha labor social”. E sobre o executivo actual, pensa que o goberno dubrés “non está facendo todo o posible”. x.m. lema