Desaloxan un edificio do Milladoiro polo incendio no seu cadro eléctrico

Un incendio no cadro eléctrico do ascensor nun inmoble situado na rúa Pardiñeiros do Milladoiro, Ames, obrigou aos servizos de emerxencia a desaloxar o edificio, sen que ningunha persoa resultase ferida nin afectada.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia polos Bombeiros de Boiro, ardeu o cadro eléctrico por completo. O 112 Galicia tivo coñecemento deste incendio ao fío das seis e media desta madrugada, a través dunha persoa particular. Entón, os xestores do CIAE 112 Galicia pasaron o aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Policía Local, aos Bombeiros de Boiro, ao GES de Brión, a Protección Civil e aos Bombeiros de Santiago de Compostela. Unha vez extinguido o incendio, a veciñanza puido regresar ás súas vivendas.