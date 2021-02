Destinan catro millóns para o mantemento de vías en Área

A Deputación da Coruña investirá este ano 7.902.029,66 euros no Plan de Conservación de Vías Provinciais, dos cales algo máis de catro millóns irán destinados ao mantemento das estradas da Área Metropolitana de Santiago. A proposta vén de ser aprobada na Comisión de Vías e Obras e será ratificada polo pleno provincial que se celebrará o vindeiro día 26 de febreiro.

A maior parte dos investimentos destinaranse á renovación de firmes e capas de rodadura (55 % do orzamento) e á actualización da sinalización vertical e horizontal (20,5 %). Pola súa banda, a apertura e limpeza de cunetas dedicarán preto do 8 % do investimento, e a instalación de defensas viais e obras de drenaxe un 6 % para cada unha, respectivamente, segundo informan dende o citado organismo provincial.

Os investimentos aprobados distribúense nun total de 36 grupos de actuación. Así, para as vías de Frades, Ordes, Oroso e O Pino habilitouse unha partida de 173.387,43 euros; para Melide, Santiso, Sobrado e Toques, 248.367,67 €; e para Arzúa, Boqueixón, O Pino e Touro, un total de 198.131,93 euros.

Pola súa banda, ás vías de Ames, A Baña, Negreira e Val do Dubra destinarán un orzamento de 215.504,63 €; a Ordes, Santiago, Tordoia, Trazo e Val do Dubra, 258.684,98 euros; a Brión, Dodro, Padrón e Rois, un total de 233.355,28 €; e a Ames, Santiago, Teo e Vedra outra partida de 180.213,54 euros.

Na comarca de Bergantiños contémplanse dous grupos. Un deles formado por Carballo, Cerceda e A Laracha, onde se investirán 390.293,62 euros, e outro para Cabana, Malpica e Ponteceso, cunha dotación de 351.500,95 €. Pola súa banda, Coristanco figura no grupo no que tamén se inclúen os concellos de Santa Comba e Zas, cun investimento previsto de 205.761,67 euros.

En canto a Costa da Morte, en Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo investiranse 154.949,5 euros, e en Cee, Corcubión, Dumbría e Mazaricos un total de 161.523,2 €.

Polo que respecta a Barbanza e a comarca de Noia-Muros, en Mazaricos, Muros e Outes investirán 227.804,3 euros; en Boiro, Lousame e Noia, 282.203,65 €; en Boiro e Rianxo outros 173.370,39 €; e para A Pobra do Caramiñal e Porto do Son a cifrá é de 382.214,29 €.

Tamén se contempla unha partida específica para o mantemento e conservación da estrada DP-1914, que une Carballo con Portomouro (Val do Dubra), dotada con 139.659,62 euros, e outra para a vía DP-3404, que enlaza as localidades de Serra de Outes e Dumbría, na que se investirán 101.438,29 euros.

Ademais do Plan de Conservación, o servizo de Vías e Obras da Deputación da Coruña, do cal é titular José Manuel Pequeño, conta cun programa destinado exclusivamente á roza e limpeza das marxes das estradas provinciais, no que invisten anualmente preto de medio millón de euros. Dende o ano 2017, as rozas das estradas provinciais son obxecto dun contrato independente do Plan de Conservación, co obxectivo de mellorar e axiliar este servizo, no que se inclúe a limpeza das marxes de todas as estradas varias veces ao ano, para deste xeito mellorar a visibilidade da circulación, evitar a propagación de incendios e facilitar a drenaxe de augas pluviais.