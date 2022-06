Detenido tras intentar vender bienes robados en Os Tilos

Teo. La Policía Local de Teo detuvo a un varón de veintiún años como posible autor de un robo en dependencias públicas municipales. Según ha trascendido, el botín consistió en material informático que se encontraba en la biblioteca ubicada en la urbanización Os Tilos de este Concello.

Al parecer, fue el propio encargado de estas instalaciones el que se personó en las dependencias que tiene la Policía de Teo en su base de A Ramallosa, en las inmediaciones de la casa consistorial, hace ya meses (concretamente, el 22 de marzo). Una vez conocidos los hechos, los agentes conseguían localizar una de las impresoras de tarjetas que se llevaron de dicha biblioteca. Y lo hicieron, además, en una web de compraventa de objetos de segunda mano, una alternativa que los cacos menos hábiles utilizan para intentar colocar este tipo de objetos tan concretos.

“Tras iniciar conversa co anunciante, e tras asegurarse de que se trataba do material sustraído, esta Policía montou dispositivo para verificar que se trataba da máquina roubada, procedendo a súa detención e posta a disposición dos axentes da Garda Civil do cuartel do Milladoiro”, aportaban los propios policías, sumando un éxito más a su labor cotidiana. O.D. Vilar