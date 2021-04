Dezaseis escolas musicais afinan en Área coas axudas para gastos

O Conservatorio de Música Profesional Enrique Paisal, de Ribeira, conta cun equipo docente formado por quince profesores e asisten a clases das diferentes especialidades preto de 150 alumnos. “Impártense dez especialidades, tanto de grao elemental como profesional: piano, guitarra, violín, viola, violonchelo, frauta, clarinete, saxofón, trompeta e gaita”, sinala a concelleira de Educación, Juana Brión. A edil explica que “periodicamente, as intalacións do centro dan cabida ademais a cursos intensivos aos que acuden para impartir as clases profesores de renome de diversos instrumentos”. A mediados de maio convocarase o curso preparatorio para aquelas persoas que desexen ingresar no conservatorio no próximo curso.

Trátase dun centro de ensinanzas de réxime especial que imparte os graos elemental e profesional de música. No ano 1979 ponse en funcionamento a Escola de Música Municipal de Ribeira, sendo filial do Conservatorio Superior de Música da Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago de Compostela. Isto permitía impartir ensinanzas oficiais na capital do Barbanza, baixo a premisa de facer os exames finais no Conservatorio Superior de Santiago. As especialidades que inauguraron a andaina musical no citado concello foron as de piano e solfexo. Finalmente, en 2004 a instalación ribeirense constitúese como centro formativo de grao profesional.