Diálogos en CLUN por la mujer rural

La cooperativa CLUN, con sede en Ames, ha vuelto a darlo todo en el Día Internacional de la Mujer Rural con su grupo Mulleres de Seu en la primera edición de Diálogos en Femenino. Se trata de una iniciativa que tuvo lugar en formato online con la participación de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez; de la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, y en representación de la cooperativa, de su presidente, José Ángel Blanco, y de la vicepresidenta de CLUN, y coordinadora de Mulleres de Seu, Carmen Rodríguez.

Durante el encuentro digital se pusieron en común temas de especial importancia para el sector primario, centrándose la atención en el desarrollo profesional de las mujeres a favor de la igualdad y de la corresponsabilidad. El impacto de la pandemia provocada por la covid-19 en el medio rural gallego; la importancia del sector agroalimentario como motor socioeconómico; las ventajas y fortalezas del modelo cooperativo y, en el marco de la efeméride, el papel esencial de la mujer en el campo y el modelo Mulleres de Seu como proyecto de empoderamiento de la mujer fueron los temas que centraron este diálogo.

Participaron también algunas socias ganaderas que aportaron el punto de vista del grupo en cuanto a las necesidades y expectativas más inmediatas para el colectivo de las mujeres en el campo.

“Co novo formato online dos Diálogos en Feminino pretendemos contar con diferentes voces de referencia no agro galego, mulleres que sexan exemplo de desenvolvemento integral, no profesional e tamén no persoal. Porque as mulleres xogamos un papel esencial no sector primario e desde Mulleres de Seu é a nosa responsabilidade traballar para concienciar sobre as diferenzas entre xéneros que seguen aínda vixentes no rural; fomentar iniciativas emprendedoras e dar visibilidade ao traballo en feminino”, indicaba en su intervención la coordinadora del grupo, Carmen Rodríguez, abogando por incorporarlas a la toma de decisiones.

La conselleira Vázquez, a su vez, sostuvo que el campo tiene mucho futuro y no se entiende sin las mujeres y la visión que aportan, destacando que la Xunta concibe el rural como motor de desarrollo social, económico y cultural.