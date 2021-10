Dificultades para presentar el recurso solicitando la devolución de lo cobrado de más en el IBI

ames. Hace apenas una semana vecinos de Ames mostraban su malestar por las dificultades que estaban encontrando para presentar sus recursos contra la subida del IBI, cuyo plazo acaba el 30 de octubre, que como es sábado la fecha límite será el día 29. Los principales afectados eran residentes en O Milladoiro, quienes recibían como respuesta que el registro general en su localidad, ubicado en el número 22 de la Rúa Agro do Medio, no realizaba este tipo de trámites, por lo que debían de acudir al registro general de Bertamiráns, en la Plaza del Concello, que es donde se encuentra el SIR (Sistema de Interconexión de Registros) con otras administraciones. El problema es que en Bertamiráns, para el Registro de Sistema de Interconexión de Registros, apenas se estaban dando diez citas al día: Una cada media hora; empezando a las 9.00 y terminando a las 13.30 horas. Ante la gran demanda, también se empezó a admitir la presentación en el registro general de Bertamiráns; a razón de una cada 15 minutos; pero, aún así, resultaba difícil encontrar hora libre. De hecho, a día de hoy, no hay horas libres. En cuanto a la Oficina de Atención Tributaria que la Diputación tiene en Ames, tan sólo abre los martes y los viernes, por lo que solo podrían presentarse recursos los próximos días 26 y 29 de octubre. Consultada la disponibilidad de huecos libres, no existe huecos libres en ninguno de los dos días. Ante esta situación, los vecinos han tenido que acudir a los registros generales de los municipios limítrofes como Brión, Teo o Santiago; donde las restricciones e impedimentos para presentar los recursos han sido menores. Concretamente, en el Registro de Santiago la presentación de los recursos se ha permitido sin ningún obstáculo: Simultáneamente, junto a la presentación mediante cita previa, el Registro de Santiago permite la atención sin cita previa en horario de 9.00 a 10.30 horas. Una hora y media en la que se atiende a un máximo de cuarenta personas. m.b.